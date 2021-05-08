Заблокировать банковскую карту украинцам могут по целому ряду причин, которых, к тому же, становится все больше

В Украине действуют рискориентированные подходы для проверки владельцев карточного счета, пишет «Обозреватель».

Подозрения могут возникнуть если:

Клиент отказывается предоставить дополнительные документы;

У клиента много платежных карт (без указания числа);

С клиентом не получается связаться по указанным номеру телефона и адресу;

Клиент нервничает без "видимых причин", "излишне" интересуется законодательством о финансовом мониторинге;

Клиент требует обслуживания у одного конкретного сотрудника.

Как известно, в 2020 году Нацбанк утвердил новые правила проведения банками финансового мониторинга, и выдал еще ряд ограничений.

Так, клиент подлежит проверке если:

объем наличных операций по счетам не соответствует типичному объему для такого клиента;

постоянно проходят операции с наличностью на крупные, округленные суммы;

клиент регулярно меняет мелкие банкноты на крупные.

Всего в перечне несколько десятков критериев. Но при этом свои внутренние условия есть и у самих банков. НБУ создает только общие правила, а финучреждение имеет право их ужесточить или адаптировать под себя, не нарушая принципы постановления и закона.

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