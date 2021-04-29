Сколько и кому придется заплатить

Украинцы до 1 мая должны заполнить декларации о доходах и заплатить с них налоги

Тем, кто вовремя не подаст документ, грозит штраф в размере 170 грн, пишет «Обозреватель».

В 2021 году декларацию нужно заполнить до 1 мая, а заплатить налоги до 1 августа.

Действие закона распространяется на всех получателей доходов на территории Украины, в том числе это касается иностранцев. При этом доходы в виде официальной зарплаты, процентов по депозиту или по продаже имущества с нотариальным удостоверением не нужно декларировать. Дело в том, что в этих случаях люди получают доходы от налоговых агентов, которые платят налоги за них.

Подавать декларацию о доходах нужно обязательно в том случае, если гражданин получил доход из других источников, и из этих средств налогов никто не заплатил.

За что нужно платить:

доходы, с которых при начислении или выплате НДФЛ не удерживался;

доходы от лица, не являющегося налоговым агентом (в том числе от сдачи в аренду собственного движимого или недвижимого имущества, продажи собственного имущества, продажи собственной сельхозпродукции физическим лицам и т.д.);

наследство и подарки от лиц, которые не являются членами семьи первой и второй степени родства;

дополнительное благо, в частности, доход в виде основной суммы долга (кредита) налогоплательщика, прощенного (аннулированного) кредитором по его самостоятельному решению;

доходы от продажи инвестиционных активов;

иностранные доходы.

Сколько нужно платить

За большинство доходов придется заплатить налог в размере 18%. При этом, к примеру, за недвижимость предусмотрена более низкая ставка в 5%. Предельный срок уплаты налогов по итогам декларирования - 1 августа.

Как и где подать декларацию

Декларацию об имущественном состоянии можно найти на сайте налоговой или в электронном кабинете налогоплательщика. Чтобы войти в свой кабинет, нужно заранее позаботиться об оформлении электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Если ЭЦП нет, то декларацию нужно подавать в отделение налоговой по месту регистрации.

Примеры оформления деклараций можно найти на сайте налоговой. Там же есть информация о счетах для уплаты налогов.

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