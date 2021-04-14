Требования для получения субсидии для украинцев ужесточились
Кабинет министров Украины решил изменить правила получения государственных выплат для оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте Минфина, пишет Politeka.net. Соответствующее постановление правительство приняло 14 апреля.
Так, теперь при назначении помощи будут учитываться полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и другие средства.
Кроме того, по новым правилам, запрещается деятельность комиссий, образованных местными органами власти, которые могли назначать субсидии в отдельных случаях.
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Плюс при назначении субсидий ужесточаются требования в части единовременных дорогих покупок, наличия банковских депозитов, покупок иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и другое.
Напомним, всем желающим получить субсидию нужно подавать декларацию о доходах. Это касается не только новых льготников, но и старых.
Отметим, так в течение мая - сентября 2021 года документы, необходимые для назначения субсидии, принимаются структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения районных государственных администраций, кроме определенных способов их подачи, также в бумажном виде.
Подчеркнем, сегодня в Украине субсидией пользуются более шести миллионов семей. По прогнозам аналитиков, с последними повышениями тарифов на жилищно-коммунальные услуги возрастет количество людей, неспособных оплатить коммуналку.
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