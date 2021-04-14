Кабинет министров Украины решил изменить правила получения государственных выплат для оплаты услуг ЖКХ. Об этом сообщается на сайте Минфина , пишет Politeka.net . Соответствующее постановление правительство приняло 14 апреля.

Кроме того, по новым правилам, запрещается деятельность комиссий, образованных местными органами власти, которые могли назначать субсидии в отдельных случаях.

Так, теперь при назначении помощи будут учитываться полученные доходы от депозитов, дивиденды от ценных бумаг и другие средства.

Плюс при назначении субсидий ужесточаются требования в части единовременных дорогих покупок, наличия банковских депозитов, покупок иностранной валюты, банковских металлов, пересечения границы и другое.

Напомним, всем желающим получить субсидию нужно подавать декларацию о доходах. Это касается не только новых льготников, но и старых.

Отметим, так в течение мая - сентября 2021 года документы, необходимые для назначения субсидии, принимаются структурными подразделениями по вопросам соцзащиты населения районных государственных администраций, кроме определенных способов их подачи, также в бумажном виде.

Подчеркнем, сегодня в Украине субсидией пользуются более шести миллионов семей. По прогнозам аналитиков, с последними повышениями тарифов на жилищно-коммунальные услуги возрастет количество людей, неспособных оплатить коммуналку.

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