Банки начали списывать долги украинцев автоматически по требованию государственных и частных исполнителей
К системе автоматического ареста счетов граждан-должник присоединилось уже семь банков, сообщает Опендатабот.
Сейчас это уполномочены делать семь банков: государственный ПриватБанк, ТАСкомбанк, Универсал Банк (в частности, Монобанк), ОКСИ банк, Банк Восток, Индустриалбанк и ПроКредит Банк.
Под автосписание попадут люди, занесенные в Единый реестр должников. Сейчас там находится 5,5 млн долгов. Большинство из них это долги перед коммунальными учреждениями, за штрафы ПДД или неуплату алиментов.
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К системе автоматического ареста в тестовом режиме также подключены 44 финучреждения, еще 11 банков находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.
Министерство юстиции издало указ об автоматическом аресте банковских счетов граждан с задолженностью 23 марта. Планируется, что начнет действовать в полной мере в течение 3 месяцев.
Напомним, что по официальным данным на начало марта 2021 года общая сума долгов украинцев за жилищно-коммунальные услуги превысила 82 миллиарда гривен. В начале февраля она была – 81 млрд гривен.
Как сообщила Государственная служба статистики Украины, задолженность населения по оплате за поставки и распределение природного газа на конец февраля составила 34,2 млрд гривен, за поставки тепловой энергии и горячей воды - 27,4 млрд гривен. Тем временем, долги за поставки и распределение электрической энергии составили 8 млрд гривен, за централизованное водоснабжение и водоотвод - 6 млрд гривен, за управление многоквартирным домом - 5,4 млрд гривен. Меньше всего получилась задолженность за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд гривен.
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