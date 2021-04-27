Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах
Финучреждения с сегодняшнего дня должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т.д. Новые правила оформления договоров вступили в силу с 27 апреля, по истечению срока, который давался банкам, чтобы привести свою работу в соответствие с Постановлением Нацбанка Украины, которое было принято еще в январе, передает "Сегодня".
Согласно новым требованиям, банки обязаны указывать в договоре полное описание услуги:
- в договоре о депозите это конкретная дата возврата вклада, информация о наличии у банка права продлить срок действия депозита и т.д.
- в договоре о потребительском кредите – перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и т. д.
В то же время банкам отныне запрещается:
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- включать в договоры нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд;
- менять условия договора, не проинформировав клиента;
- требовать оплату за еще не полученные по договору услуги.
Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.
До этого мы рассказывали, что Нацбанк изменил правила обращения с наличными, согласно рекомендациям Минздрава. В частности, сокращается срок пребывания купюр в отдельном хранилище на карантине с 14 до 5 дней.
Отмечается, что пятидневный карантин должен в полной мере защитить украинцев от риска заражения коронавирусом. К тому же после карантина банкноты обрабатываются в специальных печах, в которых подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию).
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