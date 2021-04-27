Ужесточились требования к договорам о кредитах, депозитах и текущих счетах

Финучреждения с сегодняшнего дня должны полностью раскрывать информацию (в том числе о процентах и платежах по кредитам), не печатать нюансы мелким шрифтом и т.д. Новые правила оформления договоров вступили в силу с 27 апреля, по истечению срока, который давался банкам, чтобы привести свою работу в соответствие с Постановлением Нацбанка Украины, которое было принято еще в январе, передает "Сегодня".

Согласно новым требованиям, банки обязаны указывать в договоре полное описание услуги:

в договоре о депозите это конкретная дата возврата вклада, информация о наличии у банка права продлить срок действия депозита и т.д.

в договоре о потребительском кредите – перечень и стоимость дополнительных услуг, условия, при которых возможно изменение процентной ставки или других платежей и т. д.

В то же время банкам отныне запрещается:

включать в договоры нормы, которые ограничивают права потребителей подать жалобу или иск в суд;

менять условия договора, не проинформировав клиента;

требовать оплату за еще не полученные по договору услуги.

Текст договора должен быть изложен размером шрифта не менее 11 печатных пунктов.

До этого мы рассказывали, что Нацбанк изменил правила обращения с наличными, согласно рекомендациям Минздрава. В частности, сокращается срок пребывания купюр в отдельном хранилище на карантине с 14 до 5 дней.

Отмечается, что пятидневный карантин должен в полной мере защитить украинцев от риска заражения коронавирусом. К тому же после карантина банкноты обрабатываются в специальных печах, в которых подвергаются температурному шоку (160 градусов по Цельсию).

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