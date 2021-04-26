Пенсии большинству украинцев перестанут доставлять домой

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики, объяснили, что после того. Как «Укрпочты» подняла тарифы на доставку, расходы Пенсионного фонда увеличились на 275,6 млн грн ежемесячно, передает "Обозреватель".

Согласно данным Минсоцполитики, пенсии через “Укрпочту” получают 3,4 млн граждан. После 1 сентября их количество уменьшится вдвое. Доставлять пенсии по месту фактического проживания будут для 1,7 млн пенсионеров. Среди них:

лица, достигшие 80-летнего возраста – 1,5 млн. чел;

лица с инвалидностью I группы – 153,8 тыс. чел;

люди, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе – 44,2 тыс. чел.

При этом службу доставки выберут на тендере.

Остальные пенсионеры будут получать деньги через банки. Соответствующее постановление одобрил Кабинет министров.

Чтобы выбрать банк для выплаты пенсий, нужно обратиться в банковское учреждение и оформить счет, а далее информация о счете автоматически поступает в орган, который обеспечивает выплату.

Если же до первого сентября граждане не выбирали банк самостоятельно, то ответственный орган самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует их об этом.

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