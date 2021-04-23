Кому повезет больше всех

Украинцев ждет несколько этапов повышения пенсий в 2021 году

Прибавку к выплатам пенсионеры должны получить в апреле, июле и декадре, передает "Сегодня".

В апреле был произведен пересчет выплат для работающих пенсионеров. Это повышение коснулось тех пенсионеров, которые продолжают работать в течение 24 месяцев после официального назначения пенсии.

Автоматически выплаты пересмотрели в индивидуальном порядке для пенсионеров, которые не работают и которым уже исполнилось 65 лет. При наличии необходимого трудового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин), пенсия для таких граждан должна составить не менее 2400 гривен (40% от минимальной зарплаты).

С 1 июля повышается минимальный прожиточный минимум для нетрудоспособных, с 1769 гривен до 1854 гривен. В связи с этим минимальную пенсию подняли до 1854 гривен.

Также будут увеличены такие надбавки к пенсиям:

надбавка за стаж сверх нормы

надбавки и повышения участникам и инвалидам войны

надбавки участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС

пенсии за особые заслуги

Пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет, у которых есть необходимый стаж (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин и более), будут получать пенсии в размере 2500 гривен и дополнительную ежемесячную надбавку в 400 гривен – всего 2900 гривен. Сейчас только пенсионеры старше 80 лет получают надбавку в 500 гривен ежемесячно, независимо от стажа.

С 1 декабря минимальная пенсия увеличится до 1934 гривен в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных до 1934 гривен. Также будет произведен еще один пересчет надбавок и доплат.

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