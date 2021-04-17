В Украине увеличились ежегодные разовые выплаты для участников боевых действий

Соответственное постановление Кабинета министров уже вступило в силу, сообщает "Первый деловой".

Согласно документу, выплаты будут осуществлены до 5 мая 2021.

Под действие постановления попадают:

  • Лица с инвалидностью:
    • I группы — 4421 грн;
    • II группы — 3906 грн;
    • III группы — 3391 грн;
  • УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства — 1491 грн;
  • лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 4421 грн;
  • членам семей погибших — 966 грн;
  • участникам войны — 612 грн.

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Также мы сообщали, что с 19 апреля физлица-предприниматели (ФОПы) смогут подать заявки на выплаты за карантин по 8 000 гривен.

Ранее мы сообщали, что в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн, то есть размер повышения составит 1650 гривен. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше.

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Следующий этап повышения выплат произойдет уже в октябре - будут установлены ежемесячные доплаты до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

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