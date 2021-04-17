В Украине увеличились ежегодные разовые выплаты для участников боевых действий

Соответственное постановление Кабинета министров уже вступило в силу, сообщает "Первый деловой".

Согласно документу, выплаты будут осуществлены до 5 мая 2021.

Под действие постановления попадают:

Лица с инвалидностью:

I группы — 4421 грн; II группы — 3906 грн; III группы — 3391 грн;



УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства — 1491 грн;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 4421 грн;

членам семей погибших — 966 грн;

участникам войны — 612 грн.

Также мы сообщали, что с 19 апреля физлица-предприниматели (ФОПы) смогут подать заявки на выплаты за карантин по 8 000 гривен.

Ранее мы сообщали, что в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн, то есть размер повышения составит 1650 гривен. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше.

Следующий этап повышения выплат произойдет уже в октябре - будут установлены ежемесячные доплаты до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.

Напомним, украинцам поднимут пенсии, Шмыгаль раскрыл, у кого и на сколько вырастут выплаты: «С 1 июля…»

Как сообщала Politeka, минимальные пенсии украинцам, в Минсоцполитики рассказали, кто может рассчитывать: "При условии, что..."

Также Politeka писала про повышение пенсий в Украине: в Минсоцполити озвучили сроки и суммы, "для этого нужно..."



