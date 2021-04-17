В Украине увеличились ежегодные разовые выплаты для участников боевых действий
Соответственное постановление Кабинета министров уже вступило в силу, сообщает "Первый деловой".
Согласно документу, выплаты будут осуществлены до 5 мая 2021.
Под действие постановления попадают:
- Лица с инвалидностью:
-
- I группы — 4421 грн;
- II группы — 3906 грн;
- III группы — 3391 грн;
- УБД, пострадавшим участникам Революции Достоинства — 1491 грн;
- лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной — 4421 грн;
- членам семей погибших — 966 грн;
- участникам войны — 612 грн.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Сбежавшая в Россию звезда "Дизель шоу" Писаренко показал своего нового пернатого друга: "Кто на кого больше похож"
"Дракон сломал Остапчуку два ребра, Злата получила сотрясение мозга": раскрылась неожиданная правда о шоу "Маска"
Лобода с дочуркой раскраснелась от радости рядом с Пугачевой и Галкиным: «Хоть Ивлееву не пригласили…»
"Пасха будет не очень радостной": синоптики огорошили прогнозом погоды на начало мая
Также мы сообщали, что с 19 апреля физлица-предприниматели (ФОПы) смогут подать заявки на выплаты за карантин по 8 000 гривен.
Ранее мы сообщали, что в июле максимальную пенсию увеличат с 17 690 до 18 540 грн, а в декабре – до 19 340 грн, то есть размер повышения составит 1650 гривен. Параллельно будет расти и минимальная выплата, однако ее размер ровно в 10 раз меньше.
Следующий этап повышения выплат произойдет уже в октябре - будут установлены ежемесячные доплаты до 400 грн для пенсионеров в возрасте 75-80 лет.
Напомним, украинцам поднимут пенсии, Шмыгаль раскрыл, у кого и на сколько вырастут выплаты: «С 1 июля…»
Как сообщала Politeka, минимальные пенсии украинцам, в Минсоцполитики рассказали, кто может рассчитывать: "При условии, что..."
Также Politeka писала про повышение пенсий в Украине: в Минсоцполити озвучили сроки и суммы, "для этого нужно..."