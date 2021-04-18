Большинству украинцев скоро перестанут доставлять пенсии на дом
С 1 сентября 2021 года доставка пенсий на дом будет осуществляться только для маломобильных категорий, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет и тем, кто по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постороннем уходе, передает "Главком".
Эти категории лиц могут выбрать между адресной доставкой компанией, отобранной на конкурсе, и банковским счетом.
Остальным категориям, то есть большинству пенсионеров придется открыть счет в банке. Финансовое учреждение передаст данные в Пенсионный фонд и начнет начислять выплаты на карту.
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"У нас существует процедура проведения этого мероприятия в одно касание. Пенсионер или получатель социальной помощи выбирает банковское учреждение, обращается туда, оформляет счет, информация о счете поступает из банка самостоятельно в орган, который обеспечивает выплату. Человеку повторно никуда ходить не надо", – сообщил заместитель министра экономического развития Виталий Музыченко.
До 1 сентября пенсионер может самостоятельно выбрать один из 40 банков, который для него будет удобным, отвечать его требованиям. По данным замминистра сегодня уже 70% пенсионеров, получающих выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно
Тем пенсионерам, которые до сентября не выберут банк, орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета и проинформирует об этом. Изменить уполномоченный банк можно в любой момент.
Напомним, по состоянию на 1 апреля 2021 года, средняя пенсия по Украине составляет 3,7 тысячи гривен.
Больше всего получают киевляне – 5,1 тыс. грн. В Тернопольской области – всего 2,8 тыс. грн.
Военная пенсия – 5,6 тыс. грн. Выплаты по инвалидности составляют 2,8 тыс. грн. А вот наибольшей пенсией могут похвастаться судьи - 77,3 тысячи гривен.
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