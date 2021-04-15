В Украине средняя пенсия составляет более 3000 гривен

По данным сайта Пенсионного фонда Украины, пенсии некоторых лиц составляют десятки тысяч гривен, передает Politeka.net. Средняя же пенсия в нашей стране не превышает и пяти тысяч гривен.

Так, размер средней пенсии, по состоянию на первое апреля, составил 3700 гривен. Самые большие выплаты у бывших судей – 77 тысяч гривен.

Пенсии по возрасту в среднем размере 3 770,23 грн получают 8 316 443 чел; по инвалидности - 2 825,32 гривен - 1 367 192 человек; в связи с потерей кормильца - 3 227,83 грн - 530 902 чел; по выслуге лет - 3 403,48 грн - 212 345 чел; социальные пенсии - 1 785,49 грн - 71 924 чел; пожизненное денежное содержание судей - 77 387,20 грн - 3556 чел; пенсии военнослужащих - 5 650,26 гривен - 550 487 чел.

Отметим, согласно постановлению Кабмина, с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будет начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц. Так, получать пенсии по месту жительства смогут только 4 категории лиц:

люди с инвалидностью I группы,

лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе,

лица, которым 80 или больше лет,

получатели государственной социальной помощи лицам, не имеющие права на пенсию, и пособия по уходу.

Таким образом, с 1 сентября почти все пенсии будут выплачиваться на банковские карточки.

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