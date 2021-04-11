С получением пенсий на дому покончено. Украинцев ждет нововведение уже этой осенью
Так, с 1 сентября почти все пенсии будут выплачиваться на банковские карточки. К этому времени каждый гражданин Украины может выбрать тот банк, который нравится ему больше всего. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко в эфире канала "Украина 24", пишет "УНИАН".
"На сегодняшний день эти почти 70%, которые получают выплаты через банковские учреждения, выбрали свой банк самостоятельно", - сообщил Музыченко, добавив, что вся процедура проходит буквально в один клик, и человеку никуда не нужно ходить. Информация о выборе банка поступает в орган, ответственный за выплаты.
Замминистра добавил, что если граждане до сентября не обеспечат выбор банка, то орган, осуществляющий выплату, самостоятельно откроет банковские счета для таких граждан и проинформирует их об этом.
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При этом в нововведении есть свои исключения. Есть четыре категории граждан, которые продолжат получать пенсии и соцвыплаты на дому. К ним относятся: лица с инвалидностью І группы, лица, нуждающиеся в спецуходе после заключения медкомиссии, лица, старше 80 лет и получатели соцпомощи, не имеющие права на пенсию. Для доставки выплат этим гражданам будут отдельно проводиться конкурсы среди поставщиков услуг.
Ранее мы рассказывали о повышении пенсий с 1 июля. Связано это с ростом прожиточного минимума. Минимальная пенсия увеличится до 1854 гривен, а максимальная - ровно в 10 раз больше - до 18540 гривен.
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