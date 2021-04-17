Стало известно, какие выплаты получают украинские пенсионеры
Как передает Politeka.net, подробную статистику предоставили в ПФУ.
Так, по состоянию на 1 апреля 2021 года, средняя пенсия по Украине составляет 3,7 тысячи гривен.
Больше всего получают киевляне – 5,1 тыс. грн. В Тернопольской области – всего 2,8 тыс. грн.
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Военная пенсия – 5,6 тыс. грн. Выплаты по инвалидности составляют 2,8 тыс. грн. А вот наибольшей пенсией могут похвастаться судьи - 77,3 тысячи гривен.
В ПФУ уточнили, что более 70 тысяч гривен получают 3556 бывших судей.
Ранее мы сообщали, что с получением пенсий на дому покончено. Украинцев ждет нововведение уже этой осенью.
Так, с 1 сентября почти все пенсии будут выплачиваться на банковские карточки. К этому времени каждый гражданин Украины может выбрать тот банк, который нравится ему больше всего.
В Минсоцполитики уточнили, что лица с инвалидностью І группы, лица, нуждающиеся в спецуходе после заключения медкомиссии, лица, старше 80 лет и получатели соцпомощи, не имеющие права на пенсию продолжат получать пенсии на дому.
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