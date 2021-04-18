Украинцам объяснили, как период локдауна скажется на стаже, и повлияет на будущие пенсии
Как сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время презентации Аналитической справки ООН о социальной защите, период получения пособия по частичной безработице и других видов помощи во время локдауна будет засчитан в страховой стаж, пишет "Обозреватель".
"Для того, чтобы люди в будущем не почувствовали это влияние карантина, локдауна, низких доходов, мы приняли решение о том, что периоды получения помощи и по частичной безработице, и других - все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж", - заявила Лазебная.
Министр напомнила, что для будущих пенсий важно, чтобы был полный страховой стаж.
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Напомним, ФОПы могут получить помощь в размере 8 тысяч гривен в связи с локдауном в "красных" зонах.
Регистрация на получение карантинных выплат для ФОПов и их сотрудников начнется с 19 апреля. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство планирует выделить три миллиарда гривен на карантинные выплаты.
В "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".
Напомним, Шмыгаль рассказал, когда украинцы получат карантинные выплаты: "нужно зарегистрировать..."
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