Украинцам объяснили, как период локдауна скажется на стаже, и повлияет на будущие пенсии

Как сообщила министр социальной политики Украины Марина Лазебная во время презентации Аналитической справки ООН о социальной защите, период получения пособия по частичной безработице и других видов помощи во время локдауна будет засчитан в страховой стаж, пишет "Обозреватель".

"Для того, чтобы люди в будущем не почувствовали это влияние карантина, локдауна, низких доходов, мы приняли решение о том, что периоды получения помощи и по частичной безработице, и других - все эти периоды будут засчитаны в страховой стаж", - заявила Лазебная.

Министр напомнила, что для будущих пенсий важно, чтобы был полный страховой стаж.

Напомним, ФОПы могут получить помощь в размере 8 тысяч гривен в связи с локдауном в "красных" зонах.

Регистрация на получение карантинных выплат для ФОПов и их сотрудников начнется с 19 апреля. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, правительство планирует выделить три миллиарда гривен на карантинные выплаты.

В "красной" зоне находятся Киев, Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская области. "Желтыми" остаются три области - Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская. Остальные - "оранжевые".

Напомним, Шмыгаль рассказал, когда украинцы получат карантинные выплаты: "нужно зарегистрировать..."

Как сообщала Politeka, Степанов сообщил о выходе Украины на пик третьей волны коронавируса: что это значит.

Также Politeka писала, что жесткий карантин продлили до мая, озвучена дата: где локдаун продолжается и что запрещено местными властями.