Украинцам рассказали, каких перемен ожидать после введения общеобязательной накопительной пенсионной системы

Министерство социальной политики разработало и представило несколько законопроектов, которые предусматривают соответствующие изменения. Доработанные документы уже передали на рассмотрение комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, сообщает правительственный портал.

В Кабинете министров ожидают, что проекты закона позволят:

расширить охват системой пенсионных накоплений людей из незащищенных категорий;

уменьшить гендерный разрыв в размере пенсий;

включить в число участников системы людей, которые ухаживают за нетрудоспособными родственниками, родителей-воспитателей детских домов семейного типа, патронатных воспитателей.

Законопроекты предусматривают, что украинцы смогут управлять своими пенсионными накоплениями через "единое окно" с множественными точками доступа. Можно будет выбирать авторизованный пенсионный фонд, менять его, получать информацию о состоянии своего счета и совершенных операциях.

«Предоставлять и получать другую информацию с использованием телекоммуникационных сетей через любое устройство, включая путь интеграции единого социального реестра с Единым государственным веб-порталом электронных услуг "Дия"», – говорится в сообщении Минсоцполитики.

Также законопроекты предлагают определить основным видом выплат в системе накоплений пожизненную выплату в размере не менее одного прожиточного минимума. Кроме того, человек сможет забрать свои накопления единовременно, независимо от возраста.

Ранее в Минсоцполитики объяснили, кто из украинцев может рассчитывать только на минимальные выплаты. Речь о физлицах-предпринимателях.

"Большинство ФЛП уплачивают взносы с минимальной зарплаты. Поэтому могут рассчитывать только на минимальную пенсию. Опять же, если есть стаж", - сообщила миниср соцполитики Марина Лазебная. Как выход, в правительстве видят внедрение накопительной пенсии.

Напомним, пенсии украинцев повысят несколько раз, когда и на сколько: «Не менее 2400 гривен»

Как сообщала Politeka, пенсии украинцы будут получать по-новому, что нужно успеть сделать: «Большинству придется…»

Также Politeka писала, что украинцы получат выплаты до 4500 гривен: кому стоит поторопиться до 5 мая.