Пенсионные выплаты украинцам будут выплачиваться по-новому
Замминистра соцполитики Виталий Музыченко рассказал о новом порядке получения выплат. Об этом сообщается на сайте Минсоцполитики, передает Politeka.net.
По словам Музыченко, была проанализирована численность получателей пенсий за последние 5-7 лет. Таким образом выяснилось, что количество людей, получающих выплаты через банк, постоянно растет. Сейчас только примерно треть получателей приходят за пенсиями в отделения почты.
Поэтому было принято решение об изменении порядка получения пенсий. Так, с 1 сентября пенсии будут перечисляться только на банковские карточки, за исключением некоторых случаев.
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До осени пенсионер может выбрать любой из 40 уполномоченных банков, который будет отвечать всем его требованиям.
А доставка пенсий на дом за счет бюджетных средств будет осуществляться только маломобильным категориям населения, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, кто по заключению врачебно-консультативной комиссии нуждается в постороннем уходе.
Кроме того, в соответствии с условиями договора, банки имеют право осуществлять доставку выплат и другим категориям населения.
В результате таких действия власти надеются развить банковский сектор и банковские услуги, в частности, по предоставлению и обслуживанию POS-терминалов, в том числе и в сельской местности.
Отметим, чтобы выбрать банк для выплаты пенсий, нужно обратиться в банковское учреждение и оформить счет, а далее информация о счете автоматически поступает в орган, который обеспечивает выплату.
Если же до первого сентября граждане не выбирали банк самостоятельно, то ответственный орган самостоятельно откроет банковские счета в уполномоченном банке и проинформирует их об этом.
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