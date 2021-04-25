В ПриватБанке не вернули деньги клиенту, после ошибки при оплате

Как передает Politeka.net, об этом сообщил продавец магазина в котором происходила оплата на портале Минфин.



"Клиент выбрал оплату через pos терминал Приватбанка. 1 попытка — терминал выдал отказ (без запроса pin кода), вторая попытка — успешно. Через час клиент возвращается — заметил что деньги списали 2 раза", - сообщил работник магазина.

В итоге пришлось обратиться за помощью в ПриватБанк.

"Перезвонили в его банк — да, 2 раза Перезвонили в приват - да, не считался какой-то код с карты — деньги вернуться через сутки. Сутки прошли. Денег нет — оба банка разводят руками. Куда обращаться?", - поинтересовался

Ответ ПриватБанка не заставил себя долго ждать:

"Добрый день! В данном случае, владельцу карты необходимо обратиться на линию поддержки для оформления заявки на возврат средств", - сообщили сотрудники банка.

Напомним, клиенты Приватбанка столкнулись с происходящей проблемой: "при попытке открыть карту-отказ"

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