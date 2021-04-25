Отметим, в воскресенье, 25 апреля, сохранится еще прежний курс, установленный в предыдущий банковский день: один "вечнозеленый" обойдется в 28,06 гривен и 33,81 гривен - одна европейская валюта.

Но уже после выходных, в понедельник, 26 апреля, доллар и евро значительно уступят гривне, потеряв свои “пятничные” позиции. Согласно новым данным Нацрегулятора, доллар 26 апреля установлен на уровне 27,9 грн/$, что на 16 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день. А евро подешевел на 14 копеек – его курс составит 33,67 грн/€.

Курс доллара на межбанке 23 апреля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 27,89 гривен за доллар, курс в покупке до 27,87 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,56 гривен за евро.

Напомним, по словам экономического эксперта Александра Хмелевского, весной в Украине наблюдаются колебания валюты, когда курс за один день то растет, то падает. Он убежден, что реагировать на них и покупать или продавать доллар, не стоит. Поскольку курсовые колебания всего лишь указывают на то, что на рынке работают спекулянты, которые стремятся получить прибыль за счет них.

Также аналитик предостерегает, что доминирующей тенденцией весной будет постепенное снижение курса гривны. Но существенной девальвации в ближайшие два-три месяца ждать не стоит, поскольку Украина имеет достаточные валютные резервы, чтобы не допустить этого.

Напомним, доллар и евро добьют гривну, курсы резко подскочат до новых максимальных цифр: НБУ раскрыл детали.

Также Politeka писала, что доллар и евро разойдутся в разные стороны, удивив курсом валют: в НБУ рассказали, что будет с гривной.