После резкого скачка вверх в преддверии выходных курсы доллара и евро ждет столь же резкий откат назад

Об этом свидетельствуют официальные цифры, опубликованные Национальным банком Украины. Напомним, что перед выходными иностранные валюты нанесли двойной удар по гривне, обновив свои максимальные значения за последнее время.

Так, по состоянию на пятницу, 23 апреля, курс доллара составлял 28,06 гривен, а курс евро – 33,81 гривен. Отметим, что эти же значения будут актуальны и в субботу, 24 апреля.

Для американской валюты эта цифра стала максимальной за последние два месяца: последний раз доллар был дороже только 1 февраля (28,13 гривен). Европейская валюта, в свою очередь, достигла максимальной цены с 1 марта (33,84 гривен).

Однако, такие курсы продержатся совсем недолго, ведь уже с начала следующей недели их ждет откат. Так, в понедельник, 26 апреля, доллар подешевеет сразу на 16 копеек, и его курс составит 27,90 гривен. При этом в пятницу американская валюта выросла всего на 1 копейку.

Евро также ждет рывок вниз. 26 апреля курс европейской валюты опустится на 14 копеек – до 33,67 гривен.

Впрочем, на межбанке наблюдается обратная ситуация. Так, 23 апреля курс доллара в продаже поднялся на 1 копейку и составил 27,94 гривен, а в покупке достиг 27,92 гривен. Курс евро в продаже подскочил сразу на 11 копеек и составил 33,70 гривен.

Напомним, доллар и евро добьют гривну, курсы резко подскочат до новых максимальных цифр: НБУ раскрыл детали.

Как сообщала Politeka, гривна стремительно летит вверх, все произошло за считанные минуты: в чем причина.

Также Politeka писала, что доллар и евро разойдутся в разные стороны, удивив курсом валют: в НБУ рассказали, что будет с гривной.