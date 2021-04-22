Курс валют в Украине 22 апреля удивит разным поведением доллара и евро

Как передает Politeka.net, на сайте НБУ обнародовали свежий прогноз на четверг. Курс не стоит на месте, поэтому ключевые позиции доллара и евро снова изменились. «Зеленые» подорожали на 5 копеек, а евро, наоборот, просел в цене.

В четверг доллары можно будет купить в обменниках по 28,05 гривен. Евро же будут продавать по 33,69 гривен, хотя днем раньше европейскую валюту можно было купить за 33,73 гривны.

Отметим, что небольшие курсовые качели уже не удивляют украинцев. Гривна показывает стабильность и всегда возвращает свои позиции после небольшого спада. Эксперты прогнозируют, что общая ситуация с гривной будет сохраняться в таком же режиме до лета. К лету украинская валюта окрепнет и курс доллара немного просядет. Ожидается, что летом украинцы увидят самый выгодный курс, а уже с осени нас ждет постепенная девальвация гривны.

Добавим, что недавно Нацбанк Украины провел опрос среди руководителей украинских предприятий. Оказалось, что бизнес готовится к курсу доллара в размере 29,15 гривен за единицу. Это значит, что все еще актуально хранить сбережения в долларах.

Напомним, доллар и евро отбросили гривну назад с самого начала недели: НБУ раскрыл новый курс валют.

Как сообщала Politeka, евро нанес по гривне сокрушительный удар, доллар не отстает: какие цифры увидят украинцы в обменниках.

Также Politeka писала, что доллар и евро серьезно вырастут в цене, НБУ обновил курс валют: что будет с гривной.