Долар на початку тижня завдасть нового удару по гривні, а курс євро перевищить максимальну позначку за останні півтора місяці

Тиждень розпочнеться для української валюти не надто позитивно. Після відносного зміцнення своїх позицій перед вихідними її чекає новий відкат назад. Відповідні цифри опублікував Нацбанк України.

Так, 19 Квітня долар подорожчає на 2 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем – 16 квітня. Курс американської валюти складе 27,97 гривень.

При цьому, минулої п'ятниці гривня, навпаки, змогла трохи зміцнитися по відношенню до долара, «відвоювавши» у нього 2 копійки.

У свою чергу, курс євро після падіння на 1 копійку напередодні вихідних у понеділок також різко подорожчає. Курс європейської валюти підніметься відразу на 6 копійок, досягнувши 33,525 гривень. Це буде максимальний показник з 4 березня, коли євро коштував 33,63 гривень.

Втім, успіхи іноземних валют на міжбанку в останній робочий день минулого тижня виявилися не такими вражаючими. Так, 16 квітня курс долара у продажу піднявся всього на 1 копійку, склавши 28,01 гривень, а в покупці – 27,99 гривень. При цьому, курс євро подешевшав на 3 копійки і склав 33,49 гривень.

Відзначимо, що недавнє опитування НБУ серед керівників українських підприємств показало, що вони очікують через рік побачити курс долара в розмірі 29,15 гривень.

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