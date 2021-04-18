Курс валют в Украине утомит регулярными скачками и борьбой между долларом и гривной

Как передает Politeka.net, перед выходными гривна обрадовала своими результатами, ударив по доллару и евро, и зафиксировав курс на весь уикенд. Однако, после укрепления позиций украинская валюта снова поползет вниз. Уже в понедельник ожидается серьезный удар по гривне от доллара и евро. Об этом говорят официальные данные, опубликованные на сайте Национального банка.

Отметим, что эксперты предупреждали о небольших курсовых качелях, однако они же утверждали, что к лету гривна будет укрепляться. Небольшие колебания курса не должны повлиять на эту тенденцию.

Так, в понедельник доллары в обменниках будут продавать по 27,97 гривен. За выходные «зеленые» подорожали на 2 копейки.

Евро подорожает более существенно. В понедельник европейскую валюту можно будет купить за 33,52 гривны – на 6 копеек дороже, чем в пятницу.

По прогнозам, в ближайшее время американская валюта будет продаваться как минимум на 20 копеек дешевле. Но уже с сентября нужно готовиться к постепенной девальвации гривны. Самый выгодный курс эксперты прогнозируют на летний период. Именно в это время гривна будет на пике.

Напомним, что гривна нанесет ответный удар по доллару, отвоевав позиции: НБУ озвучил новые цифры.

Как сообщала Politeka, доллар и евро не ослабляют напор: НБУ раскрыл, какими будут курсы валют уже после выходных.

Также Politeka писала, что гривна отыграется за «унижение», ударив по доллару и евро: в НБУ озвучили свежий курс валют.