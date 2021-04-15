Після різкого стрибка долара, що перевищив позначку у 28 гривень, гривні вдалося відвоювати свої позиції. А ось євро, навпаки, продовжує дорожчати

Про це свідчать офіційні курси іноземних валют на 15 квітня, представлені Національним банком України.

Так, гривні вдалося зміцнитися по відношенню до долара на 4 копійки. Курс американської валюти склав 27,97 гривень. Таким чином, він більше не перевищує психологічну позначку в 28 гривень, яку подолав напередодні.

У свою чергу, курс євро продовжує зростати. Так, 15 квітня європейська валюта подорожчає ще на 15 копійок, і її курс досягне 33,47 гривень. Це найвищі цифри з початку березня, коли курс євро склав 33,63 гривень.

Варто відзначити, що на міжбанку падіння долара було ще більш помітним. Так, 14 квітня курс американської валюти у продажу впав на 18 копійок і склав 27,91 гривень, а в покупці – 27,89 гривень.

Курс євро у продажу на міжбанку також різко просів: він впав на 15 копійок і склав 33,37 гривень.

Експерти очікують, що найближчими днями курс долара ще незначно знизиться. На міжбанку він складе близько 27,8 гривень.

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