Курс валют в Украине 14 апреля ошарашит очередными качелями

Как передает Politeka.net, в НБУ обновили прогноз, рассказав, какие цифры появятся в обменниках в среду. Согласно свежим данным, гривна снова начнет терять позиции и девальвировать, а доллар осмелеет настолько, что преодолеет психологическую отметку в 28 гривен.

В среду доллары будут продавать по 28,01 гривне за единицу. Евро тоже немного подрастет, подорожав на 5 копеек. Европейскую валюту в обменниках можно будет купить за 33,32 гривны.

Несмотря на подорожание «зеленых», эксперты уверены, что в ближайшее время доллары снова подешевеют. Отмечается, что американская валюта будет продаваться как минимум на 20 копеек дешевле, а к лету может стать еще дешевле. Дело в том, что на лето гривне прогнозируют укрепление до максимального значения. Впрочем, уже с сентября начнется период девальвации. К Новому году гривна может просесть до 29 гривен за доллар.

По мнению аналитиков, на подорожание доллара могли повлиять новости о возможном возобновлении активных боевых действий на Донбассе. Дальнейшее подорожание или падение гривны будет зависеть от происходящего на украино-российской границе.

Напомним, что доллар после резкого рывка начнет сдавать позиции: НБУ раскрыл, каким будет курс валют в Украине.

Как сообщала Politeka, доллар и евро нанесли совместный удар по гривне, Нацбанк раскрыл цифры: что будет с курсом валют.

Также Politeka писала, что гривна ударит по доллару и евро, начав новую неделю с роста: в НБУ озвучили свежий курс валют.