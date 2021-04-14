Курс валют в Украине 14 апреля ошарашит очередными качелями
Как передает Politeka.net, в НБУ обновили прогноз, рассказав, какие цифры появятся в обменниках в среду. Согласно свежим данным, гривна снова начнет терять позиции и девальвировать, а доллар осмелеет настолько, что преодолеет психологическую отметку в 28 гривен.
В среду доллары будут продавать по 28,01 гривне за единицу. Евро тоже немного подрастет, подорожав на 5 копеек. Европейскую валюту в обменниках можно будет купить за 33,32 гривны.
Несмотря на подорожание «зеленых», эксперты уверены, что в ближайшее время доллары снова подешевеют. Отмечается, что американская валюта будет продаваться как минимум на 20 копеек дешевле, а к лету может стать еще дешевле. Дело в том, что на лето гривне прогнозируют укрепление до максимального значения. Впрочем, уже с сентября начнется период девальвации. К Новому году гривна может просесть до 29 гривен за доллар.
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По мнению аналитиков, на подорожание доллара могли повлиять новости о возможном возобновлении активных боевых действий на Донбассе. Дальнейшее подорожание или падение гривны будет зависеть от происходящего на украино-российской границе.
Напомним, что доллар после резкого рывка начнет сдавать позиции: НБУ раскрыл, каким будет курс валют в Украине.
Как сообщала Politeka, доллар и евро нанесли совместный удар по гривне, Нацбанк раскрыл цифры: что будет с курсом валют.
Также Politeka писала, что гривна ударит по доллару и евро, начав новую неделю с роста: в НБУ озвучили свежий курс валют.