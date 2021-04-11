Після різкого стрибка долара вгору гривня зможе частково повернути свої позиції

У неділю, 11 квітня, курси іноземних валют в Україні збережуться такими ж, якими вони були встановлені на останній робочий день тижня – 9 квітня. Тоді долар різко подорожчав на 8 копійок і його курс склав 27,97 гривень. Євро також завдав удару по гривні, підскочивши на 9 копійок і досягнувши позначки в 33,22 гривень. Ці ж цифри будуть актуальними і в неділю.

А вже в понеділок, 12 квітня, ситуація в обмінниках зміниться.

Так, згідно з даними на сайті Нацбанку, курс долара різко розгорнеться в бік зниження. Його чекає падіння на 7 копійок, після чого він складе 27,90 гривень. Варто відзначити, що до цього американська валюта дорожчала два банківські дні поспіль.

Євро також трохи подешевшає. Курс європейської валюти опуститься на 7 копійок і досягне значення в 33,15 гривень.

Відзначимо, що на міжбанку 9 квітня курс долара у продажу залишився без змін – 27,93 гривень, а в покупці – 27,91 гривень. У свою чергу, євро впав на 4 копійки і досяг позначки в 33,19 гривень.

Додамо, що раніше аналітики МВФ прогнозували, що середньорічний курс долара в Україні цього року складе 27,98 гривень. Це означає, що значних коливань чекати не варто, адже зараз він якраз близький до цього значення.

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