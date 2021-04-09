Курсы доллара и евро в Украине резко подскочили вверх и опасно приблизились к психологическим рубежам

В пятницу, 9 апреля, курсы американской и европейской валюты в Украине заметно подорожают. Об этом свидетельствуют официальные цифры на сайте Нацбанка.

Так, курс доллара вырастет на 8 копеек и приблизится к 28 гривнам. Он достигнет отметки в 27,97, в то время как накануне составлял 27,89 гривен. Рост курса доллара в Украине наблюдается уже второй день подряд.

Евро 9 апреля также решительно укрепит свои позиции по отношению к гривне. Европейская валюта подорожает на 9 копеек, ее курс достигнет отметки в 33,22 гривен. Накануне он составлял 33,13 гривен.

Стоит отметить, что на межбанке складывается менее благоприятная ситуация для доллара. Так, 8 апреля курс американской валюты в продаже упал на 3 копейки и составил 27,93 гривен, а курс в покупке достиг отметки в 27,91 гривен. Курс евро на межбанке также немного подешевел. 8 апреля он снизился на 1 копейки и составил 33,23 гривен.

Стоит отметить, что по прогнозам экспертов из МВФ курс доллара в Украине в 2021 году будет держаться в районе 28 гривен за доллар.

Напомним, доллар и евро оставят гривну за бортом, прогноз НБУ расстроил украинцев: что будет с курсом валют.

Как сообщала Politeka, доллар не выдержал натиска гривны, НБУ озвучил новый курс: какие цифры ждут украинцев.

Также Politeka писала, что доллар и евро раскидало в разные стороны, в НБУ озвучили свежий прогноз: что будет с курсом валют.