Курс доллара в Украине резко устремился вниз, в то время как евро смог укрепить свои позиции
Курсы иностранных валют в среду, 7 апреля, изменятся в разных направлениях. Об этом свидетельствуют официальные данные, представленные Национальным банком.
Так, доллар после заметного скачка на прошлой неделе ждет резкое падение вниз. Американская валюта подешевеет сразу на 10 копеек, а ее курс составит 27,83 гривен. Доллар дешевеет второй банковский день подряд, однако до этого он укреплял свои позиции по отношению к гривне.
В отличие от доллара, курс евро 7 апреля ждет рост. Впрочем, он будет незначительным – всего на 3 копейки. Курс европейской валюты достигнет отметки в 32,89 гривен.
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Ситуация на межбанке в целом следует похожей тенденции. Так, 6 апреля курс доллара в продаже упал на 3 копейки и составил 27,82 гривен, а в покупке составил 27,80 гривен. В то же время, курс евро в продаже подорожал на 7 копеек и достиг 32,93 гривен.
Эксперты отмечают, что в ближайшие дни курс доллара будет относительно стабильным, без особых изменений. Ожидается, что на межбанке он будет держаться в районе 27,90 гривен.
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