Курс доллара в Украине резко подорожал после незначительного падения

Колебания курса иностранных валют в разные стороны стали привычным делом для Украины. Однако, если в последнее время эти скачки в основном были незначительными, то 5 апреля украинскую валюту ждет довольно чувствительный обвал. Об этом свидетельствуют официальные цифры на сайте Нацбанка.

Так, курс доллара в понедельник подскочит сразу на 12 копеек и достигнет цифры в 27,95, тем самым приблизившись к 28 гривнам за доллар.

Стоит отметить, что доллар дорожает уже второй банковский день подряд, а до этого он некоторое время дешевел.

Евро также нанесет удар по гривне 5 апреля: американская валюта вырастет на 8 копеек, а ее курс составит 32,83 гривен.

На межбанке ситуация для гривны также выглядит не лучшим образом. Так, 2 апреля курс доллара в продаже подскочил на 17 копеек, составив 28,04 гривен, а курс в покупке достиг отметки в 28,01 гривен.

Курс евро в продаже подорожал на 19 копеек и составил 32,95 гривен.

Эксперты отмечают, что в апреле на курс доллара в Украине будут влиять как условия внешней торговли и динамика американской валюты в других странах, так и внутренние факторы в виде спроса на украинские гособлигации.

Напомним, доллар озвереет, подскочив в цене за выходные, в НБУ озвучили прогноз: каким будет курс валют.

Как сообщала Politeka, доллар внезапно нокаутирует гривну после выходных: в НБУ обновили курс валют.

Также Politeka писала, что доллар и евро «накажут» гривну перед выходными, в НБУ озвучили свежие данные: что будет с курсом валют.