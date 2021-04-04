Курс валют в Украине 5 апреля расстроит резким подорожанием доллара и евро

Как передает Politeka.net со ссылкой на данные официального сайта НБУ, после выходных доллар и евро снова рванут вверх. За последний месяц доллар несколько раз дешевел, после чего резко отвоевывал свои позиции. По словам аналитиков, такое поведение иностранной валюты вполне нормально.

В понедельник, 5 апреля, доллар подорожает более чем на 10 копеек. Ожидается, что «зеленые» в обменниках будут продавать по 27,95 гривен, в то время как в пятницу их можно было купить по 27,83 гривны.

Евро тоже серьезно подорожает. В пятницу европейская валюта продавалась по 32,7 гривен, а в понедельник она будет стоить 32,83 гривны за единицу.

Стоит отметить, что после укрепления гривны в конце марта в начале апреля она начала ослаблять свои позиции. Аналитики отмечают, что в ближайшее время курс валют будет колебаться в районе 28 гривен за доллар, а летом может подешеветь на 1-1,5 гривны.

Добавим, что эксперты советуют запасаться валютой, когда ее стоимость находится в самом низу. Самый благоприятный период для вложений в доллар ожидается летом.

При этом, к концу апреля национальная валюта может усилиться благодаря посевной кампании. Это приведет к повышенному предложению валюты на межбанке со стороны аграриев, поэтому гривна будет стабильна. Впрочем, уже к осени стоит ожидать постепенной девальвации.

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