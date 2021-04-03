Курс валют в Україні після вихідних покаже хитке положення гривні по відношенню до долара та євро
Як передає Politeka.net, Національний банк України оновив курс валют. Після тривалого періоду зміцнення національна валюта різко ослабла. Долар практично підібрався до позначки в 28 гривень.
Згідно з даними Нацрегулятора, 5 квітня встановлено наступний офіційний курс долара - 27,95 гривень за один "вічнозелений". Таким чином, подорожчання склало 12 копійок порівняно з попереднім банківським днем.
У той же час європейська валюта також різко підскочила. Офіційний курс євро по відношенню до гривні на 5 квітня встановлено - 32,83 гривень за один євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
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Напередодні долар і євро показали незначне зростання. У п'ятницю, 2 квітня, обидві валюти подорожчали на 1 копійку.
Зазначимо, після зміцнення національної валюти протягом березня з 24 числа гривня почала послаблювати свої позиції щодо долара, доходячи до позначки 28 грн за долар. За прогнозами експертів, найближчим часом валюта залишиться в цьому районі
У квітні гривня посилиться завдяки активній стадії посівної кампанії, що призведе до більшої пропозиції валюти на міжбанку з боку аграріїв за умови стабільного попиту. В результаті в квітні слід очікувати курс в діапазоні 27,5-28 грн за долар.
Нагадаємо, що гривня атакує долар і євро, в НБУ озвучили свіжий прогноз: як зміниться курс валют.
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