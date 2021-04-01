Гривна резко укрепила свои позиции по сравнению с долларом и евро, которые заметно подешевели после недавнего роста

Курсы доллара и евро в Украине 1 апреля резко опустятся вниз. Об этом свидетельствуют официальные цифры на сайте Национального банка.

В частности, курс американской валюты опустится сразу на 8 копеек по сравнению с предыдущим днем. Таким образом, курс доллара достигнет 27,82 гривен. Стоит отметить, что американская валюта дешевеет второй день подряд после резкого скачка вверх.

Евро в четверг также ждет заметный скачок вниз. Курс европейской валюты упадет на 10 копеек и составит 32,62 гривен, в то время как 31 марта он держался на отметке в 32,72 гривен.

В то же время, на межбанке доллар и евро пока успешно удерживают свои позиции. Так, 31 марта курс американской валюты в продаже не изменился по сравнению с предыдущим днем – он составил 27,86 гривен, а в покупке – 27,84 гривен.

Курс евро в продаже на межбанке поднялся на 4 копейки и достиг отметки в 32,69 гривен.

В свою очередь, эксперты ожидают, что в ближайшую неделю доллар немного подорожает. Ожидается, что его курс на межбанке составит около 28,2 гривен, а наличный курс доллара в банках будет держаться на уровне 28,1-28,3 гривен.

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