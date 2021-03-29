Курс валют в Украине 29 марта удивит очередным провалом евро

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на данные НБУ, понедельник начнется падением евро. Европейская валюта снова пробьет психологическую отметку, преодолев рубеж в 33 гривны. В последнее время евро удивляет курсовыми качелями, то резко вырастая в цене, то падая.

А вот доллар, наоборот, поведет себя стабильно. За выходные курс практически не изменится.

Так, 29 марта 1 евро можно будет купить за 32,95 гривен, хотя в пятницу европейскую валюту продавали по 33,03 гривны.

Доллар затаится перед прыжком, абсолютно не поменяв позиции. «Зеленые» в понедельник можно будет купить за 27,96 гривен, как и в пятницу.

Отметим, что экономические эксперты обещали небольшие курсовые скачки во второй половине марта. Впрочем, к первой декаде апреля доллар снова будет стоить около 27,6 гривен, - уверены они. При этом к концу года доллар может вырасти до 29,5 гривен за единицу.

Ранее экономист Алексей Кущ прогнозировал, что пик укрепления украинской гривны придется на начало-середину лета. Это значит, что летом стоимость доллара может опуститься до 26-27,5 гривен.

Напомним, что доллар рванет вверх, отомстив гривне, в НБУ расстроили прогнозом: что будет с курсом валют.

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