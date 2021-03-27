Як передає Politeka. net з посиланням на Національний банк України , на понеділок, 29 березня, встановлено наступний курс валют. 1 долар можна буде купити за 27,96 гривень ("вічнозелений" завмер на місці, зробивши стрибок у +9 копійок напередодні. У попередній банківський день його вартість була аналогічною. Як бачимо, долару поки виявилося не під силу подолати позначку в 28 гривень).

Тим часом європейська валюта трохи подешевшала і знову опустилася нижче 33 гривень. 1 євро можна купити за 32,95 гривень (у попередній банківський день євро продавалося по 33,03 гривень).

В цілому на квітень аналітики висловлюють двоякий прогноз курсу долара в Україні. Більшість статистиків "дивиться" на реальні показники економіки держави і прогнозує, що долар почне збільшуватися на валютному ринку. Все це призведе до знецінення гривні. Інша група експертів має протилежну думку, фахівці запевняють, що коливання гривні закінчилися і ближче до середини року вона стане стабільною по відношенню до ціни американської валюти.