Рост курса доллара в Украине продолжался недолго: уже на следующий день американская валюта снова начала дешеветь

Курсы иностранных валют в Украине продолжают меняться. Об этом свидетельствуют свежие данные на сайте Нацбанка.

Так, 23 марта курс доллара ждет падение на 3 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, он составит 27,68 гривен.

Стоит отметить, что последние дни скачки курса доллара в разных направлениях наблюдаются регулярно.

В свою очередь, евро напротив укрепит позиции по отношению к гривне. Так, курс европейской валюты во вторник вырастет на 5 копеек и достигнет 33 гривны, тем самым превысив психологическую отметку. Накануне курс евро составлял 32,95 гривен.

Курс доллара на межбанке также устремился вниз. Так, 22 марта американская валюта в продаже подешевела на 3 копейки, достигнув отметки в 27,69 гривен, а курс в покупке составил 27,67 гривен.

Курс евро в продаже подорожал на 6 копеек и составил 33 гривны, тем самым сравнявшись с официальным курсом от НБУ.

Ранее эксперты прогнозировали, что в ближайшую неделю курс доллара останется без существенных изменений. По их данным, на межбанке курс американской валюты составит около 27,7 гривен, а наличный доллар будет торговаться в пределах 27,6-27,8 гривен.

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