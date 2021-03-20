Курс валют в Украине 20 марта удивит изменениями

Национальный банк Украины опубликовал свежие данные, передает Politeka.net. После небольшого падения в предыдущий банковский день (на 1 копейку) доллар отвоюет с лихвой свои позиции.

Так, согласно курсу валют, за выходные доллар нокаутирует гривну, подорожав сразу на 3 копейки. Нацрегулятор установил официальный курс доллара 22 марта на уровне 27,71 гривен за один "вечнозеленый".

При этом официальный курс гривны к евро на понедельник установлен на уровне 32,95 гривен за одну европейскую валюту, то есть гривна укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке доллар также подорожает и остановится на отметках в 27,71/27,73 грн/долл., а вот котировки гривны к евро будут следующими – на уровне 32,92/32,94 грн/евро.

Ранее эксперты прогнозировали, что во второй половине марта возможны сезонные скачки курса к 27,8-27,9 грн, после чего в первой декаде апреля гривна снова составит около 27,6 грн.

«Отметим, 23 марта, перед погашением гривневых ОВГЗ на 11,9 млрд грн 24 марта также возможно крупное привлечение на аукционе, что может заставить нерезидентов активно продавать валюту 19 и 22 марта», — резюмировали в Ukraine Economic Outlook.