Официальный курс доллара второй день подряд продолжает рост по отношению к гривне, в то время как на межбанке ситуация изменилась
В четверг, 18 марта, доллар и евро продолжат дорожать. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Национального банка Украины.
В частности, НБУ повысил курс доллара на 4 копейки. Таким образом, курс американской валюты составил 27,6978 гривен. Накануне он также незначительно вырос, достигнув отметки в 27,6525 гривен.
В свою очередь, официальный курс евро 18 марта подорожал на 2 копейки и составил 32,9853 гривен. Накануне он составлял 32,9632 гривен.
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Стоит отметить, что ситуация на межбанке кардинально отличаться от тенденций официального курса. Так, 17 марта курс доллара в продаже упал на 2 копейки и составил 27,74 гривен, а курс в покупке достиг отметки в 27,72 гривен.
Курс евро в продаже также ждало падение. Европейская валюту просела сразу на 8 копеек, ее курс составил 32,97 гривен.
Эксперты ожидают, что в ближайшее время доллар будет дешеветь по отношению к гривне. Так, по их прогнозам, через неделю курс доллара на межбанке составит около 27,7 гривен, а наличный доллар в банках будет торговаться в районе 27,6-27,8 гривен.
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