После непродолжительного роста курс доллара в Украине перешел к падению

В течение двух предыдущих банковских дней американская валюта постепенно дорожала по отношению к гривне, однако в пятницу, 19 марта, ситуация изменится. Об этом свидетельствуют официальные цифры на сайте Нацбанка.

Так, 19 марта гривна сможет частично отвоевать свои позиции: доллар подешевеет на 1 копейку. Официальный курс американской валюты составит 27,68 гривен, в то время как 18 марта он составлял 27,69 гривен.

Курс евро также немного ослабит позиции. Европейская валюта подешевеет на 1 копейку и достигнет отметки в 32,97 гривен за евро. 18 марта курс евро держался на отметке в 32,98 гривен.

На межбанке доллар также дешевеет по отношению к гривне. Так, 18 марта курс американской валюты в продаже упал на 2 копейки и достиг 27,71 гривен, а курс в покупке составил 27,68 гривен.

Евро также немного подешевел на межбанке – его курс в продаже упал на 1 копейку до 33,01 гривен.

Аналитики предупреждают, что в ближайшее время курс доллара продолжит снижаться, однако это падение будет незначительным. Ожидается, что курс американской валюты на межбанке составит около 27,7 гривен, а стоимость наличного доллара в банках будет колебаться от 27,6 до 27,8 гривен.

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