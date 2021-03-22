После незначительного падения доллар смог вернуться к росту и отбить свои позиции

Новая неделя начнется с падения гривны по сравнению с долларом и роста в отношении евро. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Национального банка.

Так, 22 марта официальный курс американской валюты вырастет на 3 копейки по сравнению с 19 марта. Он достигнет отметки в 27,71 гривен.

Примечательно, что до этого доллар незначительно подешевел в отношении гривны.

А вот курс евро в понедельник напротив ждет снижение. Европейская валюта подешевеет на 2 копейки, а ее курс составит 32,95. В предыдущий банковский день курс составлял 32,97 гривен.

В то же время на межбанке курс доллара в продаже 19 марта вырос на 1 копейку и составил 27,72 гривен, а в покупке 27,70 гривен.

Курс евро в продаже упал на 7 копеек и достиг отметки в 32,94 гривен.

По прогнозам специалистов, в ближайшие пять банковских дней курс американской валюты в Украине будет относительно стабильным, без особых изменений. На межбанке он составит около 27,7 гривен, а наличная валюта в банках будет торговаться в пределах 27,6-27,8 гривен.

Также аналитики отмечают, что на прошлой неделе курс доллара незначительно колебался в обе стороны, однако по итогу почти не изменился.

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