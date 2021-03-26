Курс валют в Украине 26 марта расстроит украинцев резким скачком стоимости евро и доллара
Как передает Politeka.net со ссылкой на данные официального сайта НБУ, в пятницу американская и европейская валюты резко подорожают. После длительного периода укрепления гривны, валюта наконец-то даст отпор.
Так, 1 доллар 26 марта можно будет купить за 27,96 гривен. «Зеленые» фактически приблизятся к психологической отметке после длительного затишья. Стоит отметить, что за день доллар подорожает на целых 9 копеек.
Европейская валюта тоже поднимется в цене. В пятницу евро можно будет купить за 33,03 гривны, хотя днем ранее его продавали по 32,93 гривны.
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Добавим, что эксперты обещали, что курс доллара продолжит незначительно проседать в ближайшее время. Несмотря на резкий скачок, ожидается, что курс составит около 27,7 гривен.
Ранее эксперты прогнозировали, что во второй половине марта возможны сезонные скачки курса к 27,8-27,9 грн, после чего в первой декаде апреля доллар снова будет стоить около 27,6 гривен. Такие колебания связывают с погашением гривневых ОВГЗ на 11,9 млрд грн.
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