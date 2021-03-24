Курс валют в Україні 24 березня здивує різною поведінкою євро і долара

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційний прогноз Нацбанку України, в середу американський долар відіграється за тривале «приниження», вигравши у гривні кілька копійок. А ось європейська валюта, навпаки, різко подешевшає, подолавши психологічну позначку.

Так, 24 березня, долари в обмінниках можна буде купити за 27,72 гривні, хоча днем раніше «зелені» продавалися по 27,68 гривень. Валюта подорожчала на 4 копійки, однак, може на цьому і не зупиниться.

Євро в середу різко обрушиться вниз, подешевшавши на 7 копійок. 24 березня європейську валюту в обмінниках можна буде купити по 32,93 гривні, хоча у вівторок євро впевнено тримався в межах 33 гривень за одиницю.

Економічні експерти відзначають, що курс долара продовжить незначно просідати найближчим часом. Очікується, що курс складе близько 27,7 гривень. Як і обіцялося раніше, різких курсових стрибків навесні не буде.

За прогнозами фахівців, в найближчі п'ять банківських днів курс американської валюти в Україні буде відносно стабільним, без особливих змін. На міжбанку він складе близько 27,7 гривень.

Додамо, що експерти радять купувати долар, коли він знаходиться в найнижчій позиції. Це означає, що зараз найсприятливіший час для валютних накопичень, адже до осені економісти прогнозують поступову девальвацію української гривні.

Нагадаємо, що долар і євро розійдуться в різні боки, в НБУ озвучили свіжий курс валют: що буде з гривнею.

Як повідомляла Politeka, долар прискорив своє падіння, але гривні дісталося від євро: НБУ розкрив, яким буде курс валют.

Також Politeka писала, що долар пішов у наступ на гривню, курс валют з нового тижня змінився: яких цифр чекати в обмінниках.