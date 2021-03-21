Курс валют в Україні 22 березня здивує різною поведінкою долара і євро
Як передає Politeka.net з посиланням на дані, опубліковані на сайті НБУ, в понеділок, 22 березня, долар почне потихеньку відвойовувати позиції у гривні. А європейська валюта, навпаки, продовжить втрачати в ціні. Таким чином, долар і євро розійдуться в різні боки.
Так, в понеділок 1 долар продаватимуть за 27,71 гривню, хоча в п'ятницю його можна було купити за 27,68 гривень.
Євро за вихідні втратить 2 копійки. У понеділок європейську валюту можна буде купити за 32,95 гривень, хоча в п'ятницю його продавали по 32,97 гривень.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Худа Нікітюк збентежила виглядом в ночнушці й без макіяжу, такою Лесю мало хто бачив: "Відмінно?"
Осадча без Горбунова раптово покинула Україну, поскаржившись на локдаун: "Найсумніше..."
Холостяк Данилко зворушив чуттєвим кадром із супутницею свого життя, одягненою у все біле: "Коли вже?"
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
Економічні експерти попереджають, що найближчим часом курс долара продовжить падати, але незначно. Очікується, що курс "зелених" на міжбанку складе близько 27,7 гривень. Як і обіцялося раніше, різких курсових стрибків навесні 2021 року не очікується.
Раніше експерти прогнозували, що в другій половині березня можливі сезонні стрибки курсу до 27,8-27,9 грн, після чого в квітні «зелені» знову коштуватимуть 27,6 грн.
Що стосується європейської валюти, до кінця першого весняного місяця її вартість не перевищить 32,5-33,5 гривень за євро.
Нагадаємо, що курс гривні продовжує падати, долар виявився невблаганним: НБУ розкрив свіжі цифри.
Як повідомляла Politeka, долар нокаутує гривню, зате нацвалюта відіграється на євро: що буде з курсом валют після вихідних.
Також Politeka писала, що долар не зміг утримати позиції, курс валют несподівано розвернувся: НБУ озвучив цифри.