Курс валют в Україні 22 березня здивує різною поведінкою долара і євро

Як передає Politeka.net з посиланням на дані, опубліковані на сайті НБУ, в понеділок, 22 березня, долар почне потихеньку відвойовувати позиції у гривні. А європейська валюта, навпаки, продовжить втрачати в ціні. Таким чином, долар і євро розійдуться в різні боки.

Так, в понеділок 1 долар продаватимуть за 27,71 гривню, хоча в п'ятницю його можна було купити за 27,68 гривень.

Євро за вихідні втратить 2 копійки. У понеділок європейську валюту можна буде купити за 32,95 гривень, хоча в п'ятницю його продавали по 32,97 гривень.

Економічні експерти попереджають, що найближчим часом курс долара продовжить падати, але незначно. Очікується, що курс "зелених" на міжбанку складе близько 27,7 гривень. Як і обіцялося раніше, різких курсових стрибків навесні 2021 року не очікується.

Раніше експерти прогнозували, що в другій половині березня можливі сезонні стрибки курсу до 27,8-27,9 грн, після чого в квітні «зелені» знову коштуватимуть 27,6 грн.

Що стосується європейської валюти, до кінця першого весняного місяця її вартість не перевищить 32,5-33,5 гривень за євро.

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