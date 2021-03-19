Після нетривалого зростання курс долара в Україні перейшов до падіння

Протягом двох попередніх банківських днів американська валюта поступово дорожчала по відношенню до гривні, проте в п'ятницю, 19 березня, ситуація зміниться. Про це свідчать офіційні цифри на сайті Нацбанку.

Так, 19 березня гривня зможе частково відвоювати свої позиції: долар подешевшає на 1 копійку. Офіційний курс американської валюти складе 27,68 гривень, в той час як 18 березня він становив 27,69 гривень.

Курс євро також трохи послабить позиції. Європейська валюта подешевшає на 1 копійку і досягне позначки в 32,97 гривень за євро. 18 березня курс євро тримався на позначці в 32,98 гривень.

На міжбанку долар також дешевшає по відношенню до гривні. Так, 18 березня курс американської валюти в продажу впав на 2 копійки і досяг 27,71 гривень, а курс в покупці склав 27,68 гривень.

Євро також трохи подешевшав на міжбанку – його курс у продажу впав на 1 копійку до 33,01 гривень.

Аналітики попереджають, що найближчим часом курс долара продовжить знижуватися, проте це падіння буде незначним. Очікується, що курс американської валюти на міжбанку складе близько 27,7 гривень, а вартість готівкового долара в банках коливатиметься від 27,6 до 27,8 гривень.

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