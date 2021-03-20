Курс валют в Україні 20 березня здивує змінами

Національний банк України опублікував свіжі дані, передає Politeka.net. Після невеликого падіння в попередній банківський день (на 1 копійку) долар відвоює з лишком свої позиції.

Так, згідно з курсом валют, за вихідні долар нокаутує гривню, подорожчавши відразу на 3 копійки. Нацрегулятор встановив офіційний курс долара 22 березня на рівні 27,71 гривень за один "вічнозелений".

При цьому офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,95 гривень за одну європейську валюту, тобто гривня зміцнилася на 3 копійки в порівнянні з попереднім показником.

На міжбанківському валютному ринку долар також подорожчає і зупиниться на позначках в 27,71/27,73 грн/дол., а ось котирування гривні до євро будуть наступними - на рівні 32,92/32,94 грн/євро.

Раніше експерти прогнозували, що у другій половині березня можливі сезонні стрибки курсу до 27,8-27,9 грн, після чого в першій декаді квітня гривня знову складе близько 27,6 грн.

"Відзначимо, 23 березня, перед погашенням гривневих ОВДП на 11,9 млрд грн 24 березня також можливе велике залучення на аукціоні, що може змусити нерезидентів активно продавати валюту 19 і 22 березня», — резюмували в Ukraine Economic Outlook.