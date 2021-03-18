Офіційний курс долара другий день поспіль продовжує зростання по відношенню до гривні, в той час як на міжбанку ситуація змінилася

У четвер, 18 березня, долар і євро продовжать дорожчати. Про це свідчать офіційні дані на сайті Національного банку України.

Зокрема, НБУ підвищив курс долара на 4 копійки. Таким чином, курс американської валюти склав 27,6978 гривень. Напередодні він також незначно виріс, досягнувши позначки в 27,6525 гривень.

У свою чергу, офіційний курс євро 18 березня подорожчав на 2 копійки і склав 32,9853 гривень. Напередодні він становив 32,9632 гривень.

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Варто відзначити, що ситуація на міжбанку кардинально відрізнятися від тенденцій офіційного курсу. Так, 17 березня курс долара в продажу впав на 2 копійки і склав 27,74 гривень, а курс в покупці досяг позначки в 27,72 гривень.

Курс євро у продажу також чекало падіння. Європейська валюта просіла відразу на 8 копійок, її курс склав 32,97 гривень.

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Експерти очікують, що найближчим часом Долар буде дешевшати по відношенню до гривні. Так, за їхніми прогнозами, через тиждень курс долара на міжбанку складе близько 27,7 гривень, а готівковий долар в банках буде торгуватися в районі 27,6-27,8 гривень.

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