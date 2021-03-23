Зростання курсу долара в Україні тривало недовго: вже наступного дня американська валюта знову почала дешевшати

Курси іноземних валют в Україні продовжують змінюватися. Про це свідчать свіжі дані на сайті Нацбанку.

Так, 23 березня курс долара чекає падіння на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем. Таким чином, він складе 27,68 гривень.

Варто відзначити, що останні дні скачки курсу долара в різних напрямках спостерігаються регулярно.

У свою чергу, євро навпаки зміцнить позиції по відношенню до гривні. Так, курс європейської валюти у вівторок зросте на 5 копійок і досягне 33 гривні, тим самим перевищивши психологічну позначку. Напередодні курс євро становив 32,95 гривень.

Курс долара на міжбанку також кинувся вниз. Так, 22 березня американська валюта в продажу подешевшала на 3 копійки, досягнувши позначки в 27,69 гривень, а курс в покупці склав 27,67 гривень.

Курс євро в продажу подорожчав на 6 копійок і склав 33 гривні, тим самим зрівнявшись з офіційним курсом від НБУ.

Раніше експерти прогнозували, що в найближчий тиждень курс долара залишиться без істотних змін. За їхніми даними, на міжбанку курс американської валюти складе близько 27,7 гривень, а готівковий долар буде торгуватися в межах 27,6-27,8 гривень.

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