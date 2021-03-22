Після незначного падіння долар зміг повернутися до зростання і відбити свої позиції
Новий тиждень почнеться з падіння гривні в порівнянні з доларом і зростання щодо євро. Про це свідчать офіційні дані на сайті Національного банку.
Так, 22 березня офіційний курс американської валюти зросте на 3 копійки в порівнянні з 19 березня. Він досягне позначки в 27,71 гривень.
Примітно, що до цього долар незначно подешевшав щодо гривні.
А ось курс євро в понеділок навпаки чекає зниження. Європейська валюта подешевшає на 2 копійки, а її курс складе 32,95. У попередній банківський день курс становив 32,97 гривень.
Молода дружина Комарова зі "Світ навиворіт" поніжилася серед квітів: "Олег Винник аж цілу пісню написав з цього приводу"
Розкута Дорофєєва в оточенні зухвалих хлопців показала, якою хуліганкою може бути: "Рве по повній…"
Несподіваний поворот в " Холостяку "з Заливако, обурена Мішина не стрималася:" через тебе..."
Осадча без Горбунова раптово покинула Україну, поскаржившись на локдаун: "Найсумніше..."
Порошенко проти Медведчука. Де правда та міф? - ЗМІ
У той же час на міжбанку курс долара у продажу 19 березня виріс на 1 копійку і склав 27,72 гривень, а в покупці 27,70 гривень.
Курс євро у продажу впав на 7 копійок і досяг позначки в 32,94 гривень.
За прогнозами фахівців, протягом п'яти банківських днів курс американської валюти в Україні буде відносно стабільним, без особливих змін. На міжбанку він складе близько 27,7 гривень, а готівкова валюта в банках буде торгуватися в межах 27,6-27,8 гривень.
Також аналітики відзначають, що минулого тижня курс долара незначно коливався в обидві сторони, проте за підсумком майже не змінився.
Нагадаємо, долар і євро розійдуться в різні боки, в НБУ озвучили свіжий курс валют: що буде з гривнею.
Як повідомляла Politeka, долар нокаутує гривню, зате нацвалюта відіграється на євро: що буде з курсом валют після вихідних.
Також Politeka писала, що долар не зміг утримати позиції, курс валют несподівано розвернувся: НБУ озвучив цифри.