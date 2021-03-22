Після незначного падіння долар зміг повернутися до зростання і відбити свої позиції

Новий тиждень почнеться з падіння гривні в порівнянні з доларом і зростання щодо євро. Про це свідчать офіційні дані на сайті Національного банку.

Так, 22 березня офіційний курс американської валюти зросте на 3 копійки в порівнянні з 19 березня. Він досягне позначки в 27,71 гривень.

Примітно, що до цього долар незначно подешевшав щодо гривні.

А ось курс євро в понеділок навпаки чекає зниження. Європейська валюта подешевшає на 2 копійки, а її курс складе 32,95. У попередній банківський день курс становив 32,97 гривень.

У той же час на міжбанку курс долара у продажу 19 березня виріс на 1 копійку і склав 27,72 гривень, а в покупці 27,70 гривень.

Курс євро у продажу впав на 7 копійок і досяг позначки в 32,94 гривень.

За прогнозами фахівців, протягом п'яти банківських днів курс американської валюти в Україні буде відносно стабільним, без особливих змін. На міжбанку він складе близько 27,7 гривень, а готівкова валюта в банках буде торгуватися в межах 27,6-27,8 гривень.

Також аналітики відзначають, що минулого тижня курс долара незначно коливався в обидві сторони, проте за підсумком майже не змінився.

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