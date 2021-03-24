Курс валют в Украине 24 марта удивит разным поведением евро и доллара

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальный прогноз Нацбанка Украины, в среду американский доллар отыграется за длительное «унижение», выиграв у гривны несколько копеек. А вот европейская валюта, наоборот, резко подешевеет, преодолев психологическую отметку.

Так, 24 марта, доллары в обменниках можно будет купить за 27,72 гривны, хотя днем ранее «зеленые» продавались по 27,68 гривен. Валюта подорожала на 4 копейки, однако, может на этом и не остановится.

Евро в среду резко обрушится вниз, подешевев на 7 копеек.24 марта европейскую валюту в обменниках можно будет купить по 32,93 гривны, хотя во вторник евро уверенно держался в пределах 33 гривен за единицу.

Экономические эксперты отмечают, что курс доллара продолжит незначительно проседать в ближайшее время. Ожидается, что курс составит около 27,7 гривен. Как и обещалось ранее, резких курсовых скачков весной не будет.

По прогнозам специалистов, в ближайшие пять банковских дней курс американской валюты в Украине будет относительно стабильным, без особых изменений. На межбанке он составит около 27,7 гривен.

Добавим, что эксперты советуют покупать доллар, когда он находится в самой низкой позиции. Это значит, что сейчас самое благоприятное время для валютных накоплений, ведь к осени экономисты прогнозируют постепенную девальвацию украинской гривны.

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