Курс долара в Україні продовжив зростати після нетривалого спаду

Американська валюта стрімко кинулася вгору після тривалого періоду, коли її курс регулярно то падав, то підвищувався на кілька копійок. Про це свідчать офіційні дані на сайті Нацбанку України.

Так, 25 березня курс долара підніметься на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем. Таким чином, він досягне позначки в 27,87 гривень.

Варто відзначити, що і за день до цього Долар також подорожчав на 4 копійки.

У свою чергу, курс євро також виріс, проте незначно-всього на 1 копійку. Він склав 32,93 гривень за євро. За день до цього євро подешевшало відразу на 7 копійок.

У той же час, курс долара на міжбанку 24 березня подорожчав у продажу на 12 копійок і досяг 27,93 гривень, а курс купівлі склав 27,91 гривень. Курс євро на міжбанку подорожчав на 2 копійки і досяг позначки в 33,03 гривень.

Експерти розповіли, що найближчим часом курс долара буде відносно стабільним. Очікується, що на міжбанку він складе близько 27,7 гривень, а готівкова валюта буде торгуватися в межах 27,6-27,8 гривень.

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