Курс доллара в Украине продолжил расти после непродолжительного спада

Американская валюта стремительно устремилась вверх после продолжительного периода, когда ее курс регулярно то падал, то повышался на несколько копеек. Об этом свидетельствуют официальные данные на сайте Нацбанка Украины.

Так, 25 марта курс доллара поднимется на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, он достигнет отметки в 27,87 гривен.

Стоит отметить, что и за день до этого доллар также подорожал на 4 копейки.

В свою очередь, курс евро также вырос, однако незначительно – всего на 1 копейку. Он составил 32,93 гривен за евро. За день до этого евро подешевело сразу на 7 копеек.

В то же время, курс доллара на межбанке 24 марта подорожал в продаже на 12 копеек и достиг 27,93 гривен, а курс в покупке составил 27,91 гривен. Курс евро на межбанке подорожал на 2 копейки и достиг отметки в 33,03 гривен.

Эксперты рассказали, что в ближайшее время курс доллара будет относительно стабильным. Ожидается, что на межбанке он составит около 27,7 гривен, а наличная валюта будет торговаться в пределах 27,6-27,8 гривен.

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