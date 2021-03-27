Курс валют в Украине после выходных преподнесет настоящий сюрприз. После трехдневного роста доллар удивит поведением
Как передает Politeka.net со ссылкой на Национальный банк Украины, на понедельник, 29 марта, установлен следующий курс валют. 1 доллар можно будет купить за 27,96 гривен (“вечнозеленый” замер на месте, сделав скачок в +9 копеек накануне. В предыдущий банковский день его стоимость была аналогичной. Как видим, доллару пока оказалось не под силу преодолеть отметку в 28 гривен).
Тем временем европейская валюта немного подешевела и снова опустилась ниже 33 гривен. 1 евро можно купить за 32,95 гривен (в предыдущий банковский день евро продавалось по 33,03 гривен).
В целом на апрель аналитики высказывают двоякий прогноз курса доллара в Украине. Большинство статистиков “смотрит” на реальные показатели экономики государства и прогнозирует, что доллар начнет увеличиваться на валютном рынке. Все это приведет к обесцениванию гривны. Другая группа экспертов имеет противоположное мнение, специалисты уверяют, что колебания гривны закончились и ближе к середине года она станет стабильной по отношению к цене американской валюты.
Галкин ошарашил известием, что уезжает от Пугачевой и детей, что произошло: "В таком виде?"
Последние минуты жизни украинской военной попали на видео: кадры с камер наблюдения
Олег Винник в обнимку со своей маленькой копией разбередил сердца "волчиц": "Растет..."
Тренер "Зважені та щасливі" Анита Луценко нагнулась вперед, блеснув сокровищем в декольте: "Немного вульгарно"
Полностью раздетая Оля Полякова устроила релакс, наплевав на скромность: "Мы красивые по-любасу"
Ранее экономист Алексей Кущ прогнозировал, что гривна начнет укрепляться с конца зимы. Пик этого укрепления придется на начало-середину лета. Диапазон будет колебаться в пределах 50 коп. – 2 грн от уровня 28 грн за $1. То есть летом стоимость доллара может составлять, к примеру, 26 грн или 27,5.
Напомним, что доллар ускорил свое падение, но гривне досталось от евро: НБУ раскрыл, какими будут курсы валют.
Как сообщала Politeka, доллар готовит новый удар по гривне, курс резко изменился: какие цифры увидят украинцы.