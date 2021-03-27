Как передает Politeka. net со ссылкой на Национальный банк Украины , на понедельник, 29 марта, установлен следующий курс валют. 1 доллар можно будет купить за 27,96 гривен (“вечнозеленый” замер на месте, сделав скачок в +9 копеек накануне. В предыдущий банковский день его стоимость была аналогичной. Как видим, доллару пока оказалось не под силу преодолеть отметку в 28 гривен).

Тем временем европейская валюта немного подешевела и снова опустилась ниже 33 гривен. 1 евро можно купить за 32,95 гривен (в предыдущий банковский день евро продавалось по 33,03 гривен).

В целом на апрель аналитики высказывают двоякий прогноз курса доллара в Украине. Большинство статистиков “смотрит” на реальные показатели экономики государства и прогнозирует, что доллар начнет увеличиваться на валютном рынке. Все это приведет к обесцениванию гривны. Другая группа экспертов имеет противоположное мнение, специалисты уверяют, что колебания гривны закончились и ближе к середине года она станет стабильной по отношению к цене американской валюты.