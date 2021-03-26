Курс валют в Україні 26 березня засмутить українців різким стрибком вартості євро і долара

Як передає Politeka.net з посиланням на дані офіційного сайту НБУ, в п'ятницю американська і європейська валюти різко подорожчають. Після тривалого періоду зміцнення гривні, валюта нарешті дасть відсіч.

Так, 1 долар 26 березня можна буде купити за 27,96 гривень. "Зелені" фактично наблизяться до психологічної позначки після тривалого затишшя. Варто відзначити, що за день долар подорожчає на цілих 9 копійок.

Європейська валюта теж виросте в ціні. У п'ятницю євро можна буде купити за 33,03 гривні, хоча днем раніше його продавали по 32,93 гривні.

Додамо, що експерти обіцяли, що курс долара продовжить трохи просідати найближчим часом. Незважаючи на різкий стрибок, очікується, що курс складе близько 27,7 гривень.

Раніше експерти прогнозували, що в другій половині березня можливі сезонні стрибки курсу до 27,8-27,9 грн, після чого в першій декаді квітня доллар знову коштуватиме близько 27,6 гривень. Такі коливання пов'язують з погашенням гривневих ОВДП на 11,9 млрд грн.

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