Курс валют в Україні 26 березня засмутить українців різким стрибком вартості євро і долара

Як передає Politeka.net з посиланням на дані офіційного сайту НБУ, в п'ятницю американська і європейська валюти різко подорожчають. Після тривалого періоду зміцнення гривні, валюта нарешті дасть відсіч.

Долар, курс валют

Так, 1 долар 26 березня можна буде купити за 27,96 гривень. "Зелені" фактично наблизяться до психологічної позначки після тривалого затишшя. Варто відзначити, що за день долар подорожчає на цілих 9 копійок.

Європейська валюта теж виросте в ціні. У п'ятницю євро можна буде купити за 33,03 гривні, хоча днем раніше його продавали по 32,93 гривні.

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Додамо, що експерти обіцяли, що курс долара продовжить трохи просідати найближчим часом. Незважаючи на різкий стрибок, очікується, що курс складе близько 27,7 гривень.

курс валют, долар, обмін

Раніше експерти прогнозували, що в другій половині березня можливі сезонні стрибки курсу до 27,8-27,9 грн, після чого в першій декаді квітня доллар знову коштуватиме близько 27,6 гривень. Такі коливання пов'язують з погашенням гривневих ОВДП на 11,9 млрд грн.

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